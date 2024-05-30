Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Malatya’da otomobilin bir motosikletliye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi Yenibahar Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, H.S.M. hakimiyetindeki 23 EA 330 plakalı otomobil ile B.B. idaresindeki 55 ALD 168 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü B.B. yaralanırken, bölgeye gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kaza sonrası itfaiye ekipleri de araçta herhangi bir gaz kaçağına karşı önlem aldı.

Trafik polis ekipleri tarafından olay yeri incelemesi sonrası kazaya karışan araçların çekici ile bölgeden kaldırıldığı öğrenildi.

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