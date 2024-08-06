Otomobil ile motosiklet çarpıştı

Kaynak: İHA
Otomobil ile motosiklet çarpıştı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 civarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 10001. Sokak'tan gelerek kavşaktan Selinus Sahili yönüne dönen Ertuğrul K. (14) yönetimindeki elektrikli motosiklet ile ilçe merkezinden Selinus Sahili'ne doğru ilerleyen Tülay Ö.'nün kullandığı 07 NE 208 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle elektrikli motosiklet yola savruldu ve 14 yaşındaki sürücü yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa süre içinde sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç sürücü, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı. Ayrıca, 14 yaşındaki sürücünün ailesine, küçük yaşta araç kullanma nedeniyle 10 bin TL idari para cezası uygulandı. Kazaya karışan elektrikli motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

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