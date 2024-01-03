Otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da otomobil ile motosiklet kazaya karıştığı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesi Kahta Baraj Yolu’nda, Malik Eşter K. (18) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet iddiaya göre Osman K. yönetimindeki 38 KS 161 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Malik Eşter K. ve arkasında yolcu olan Muhammet Emin K. (19) yola savruldu.

İhbar üzerine kazanın meydana geldiği yere 112 sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerinin yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirmesinin ardından yaralılar, Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Malik Eşter K.’nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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