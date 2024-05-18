Otomobil, inşaat ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü: 1 ölü

Kaynak: İHA
Otomobil, inşaat ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü: 1 ölü
Eyüpsultan’da kontrolden çıkarak inşaat halindeki bina ile istinat duvarı arasında kalan boşluğa düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi’nde Yusuf Köse, saat 21.00 sıralarında arızalanan otomobilini çalıştırmak için yokuş yukarı itmeye başladı.

Köse, ardından bindiği aracını yokuş aşağı bıraktı.

Bu sırada sürücü aracın kontrolünü yitiren Köse, bariyerlerine çarptığı inşaat alanının istinat duvarı ise arasındaki 20 metrelik boşluğa düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri Yusuf Köse’yi araçta sıkıştığı yerden çıkardı.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrollerde Köse'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Köse'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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