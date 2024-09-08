Otomobil kamyonun altına girdi

Kaynak: İHA
Otomobil kamyonun altına girdi

Batman'da hareket halindeki otomobil önündeki kamyona çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiler kapsamında, Kozluk istikametinden Batman kent merkezine ilerleyen sürücüsünün ismi tespit edilemeyen 34 DCK 132 plakalı otomobil, Batman Havaalanı kavşağında önünde devam eden 21 GK 118 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde sürücü sıkıştı. O esnada yoldan geçen STK ekipleri sürücüyü olduğu yerden kurtarırken, olay yerine ekipler geldi. Olay yerine gelen ekipler sürücüye ilk müdahalede bulunduktan sonra yarılıyı hastaneye kaldırdı.
Kazaya dair soruşturma başlatıldı.

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