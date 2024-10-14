Otomobil koltuğunun altından 2 kaçak göçmen çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Otomobil koltuğunun altından 2 kaçak göçmen çıktı

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'na yurt dışına çıkmak için gelen bir aracın arka koltuklarının altına yapılan gizli bölmede Suriye uyruklu iki kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenleri yurt dışına kaçırdıkları Bulgaristan uyruklu 2iki kişi tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü koordinesinde Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, koordineli şekilde göçmen kaçakçılığının engellenmesine yönelik bir operasyon yaptı.

Çalışma kapsamında yurt dışına çıkış yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Bulgaristan plakalı bir araçta arama yapıldı. Aracın arka koltukları altına yapılan gizli bölmede Suriye uyruklu 2 kaçak göçmen bulundu.

Otomobilde bulunan Bulgaristan uyruklu A.A.N. ve K.İ.C. gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İki göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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