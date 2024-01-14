Otomobil kontrolden çıkıp su kanalına uçtu. Sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Otomobil kontrolden çıkıp su kanalına uçtu. Sürücü hayatını kaybetti
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Handan Ustaoğlu'nun kullanmış olduğu araç kontrolden çıkarak su kanalına uçtu. Ustaoğlu hayatını kaybetti.

Kaza, Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Hamit Mahallesi'nde oldu.

Edinilen bilgiye göre Handan Ustaoğlu yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Araç bir anda yolun kenarında bulunan su kanalına uçtu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Kanalda ters dönen araç vinç marifetiyle bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı.

Araç içerisinde sıkışan sürücünün, olay yerinde hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Olay sonrası ekipler soruşturma başlattı.

Son Haberler
Benzin hortumu patladı facianın eşiğinden dönüldü Gündem
Benzin hortumu patladı facianın eşiğinden dönüldü
2. Margrethe Danimarka hükümdarlığını oğlu Prens Frederik'e bıraktı Dünya
2. Margrethe Danimarka hükümdarlığını oğlu Prens Frederik'e bıraktı
Morali bozuk Abdullah Avcı 9 eksikle 1 puana razı oldu. Turgay Beşyıldız yazdı Spor
Morali bozuk Abdullah Avcı 9 eksikle 1 puana razı oldu. Turgay Beşyıldız yazdı
Şehrin tek CHP’li başkanı istifa etti. Yüzde 61 oyla seçilmişti Gündem
Şehrin tek CHP’li başkanı istifa etti. Yüzde 61 oyla seçilmişti
Elektrik akımına kapılan vatandaşın yardımına ambulans helikopter yetişti Gündem
Elektrik akımına kapılan vatandaşın yardımına ambulans helikopter yetişti
Batman'da heyelan sonrası mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı Gündem
Batman'da heyelan sonrası mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
Galatasaray'a 'aslan' kesilen Sivas, Samsun'da yıkıldı. Volkan Aliakar yazdı Spor
Galatasaray'a 'aslan' kesilen Sivas, Samsun'da yıkıldı. Volkan Aliakar yazdı