Otomobil kontrolden çıkıp su kanalına uçtu. Sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Hamit Mahallesi'nde oldu.

Edinilen bilgiye göre Handan Ustaoğlu yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Araç bir anda yolun kenarında bulunan su kanalına uçtu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Kanalda ters dönen araç vinç marifetiyle bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı.

Araç içerisinde sıkışan sürücünün, olay yerinde hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Olay sonrası ekipler soruşturma başlattı.