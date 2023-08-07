Otomobil kontrolden çıktı, taklalar attı: 5 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Otomobil kontrolden çıktı, taklalar attı: 5 yaralı

Erkilet Bulvarı üzerinde F.Ç.'nin sürücüsü olduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de otomobilde bulunan yaralılara ilk müdahalelerini yaptı.

Hurdaya dönen otomobilde bulunan 5 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İncelemelerin ardından otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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