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Dacia'nın Ocak ayı fiyatları belli oldu. İşte zamlı liste

Otomobil markası Dacia’nın ocak ayı fiyatları belli oldu.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 13:25
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Otomobil markası Dacia’nın zamlı fiyat listesi açıklandı

Dacia'nın Ocak ayı fiyatları belli oldu. İşte zamlı liste
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Otomobil pazarından zamlı fiyatlar tek tek gelmeye devam ediyor. Dacia, 2023 Ocak ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı.

Paylaşılan listede, 2022 model Dacia otomobillerin fiyatlarında ÖTV dilim değişikliğiyle birlikte yüzde 11'e varan zamlar yapıldığı görülüyor.

Donanımhaber'de yer alan bilgilere göre, Ocak 2023 itibarıyla Dacia'nın fiyat listesinde sadece yeni logolu modeller yer alıyor. Yeni Dacia Sandero fiyatı, Essential Tce 90 bg CVT versiyonuyla birlikte 513.000 TL liste fiyatına sahip.

Aralık ayında aynı versiyon 458.800 TL fiyat etiketine sahipti. Yeni Dacia Sandero Stepway ise gelen zamla birlikte 474.900 TL başlangıç fiyatına sahip. Aralık ayında aynı versiyon 450.500 TL idi.

Dacia Duster'ın giriş seviyesindeki Essential TCe 90 bg versiyon da 20 bin TL zamlanarak 532.900 TL seviyesine yükselmiş. Duster'ı otomatik şanzımanla satın almak isteyenlerin karşısına Ocak ayında çıkan en uygun fiyat 656.900 TL.

Son zamla birlikte Duster'ın iki versiyonu 700 bin TL sınırını geçmiş durumda. Üstelik bu fiyatlar henüz 2022 model araçlara ait.

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Gariban Vatandaş
10.01.2023 13:47
Bizlerde Yerli arabamız çıkınca Ucuza alırız inşallah Allah sabredenlerden yana bakalım seçimler de vaatler neler ucuzlatacak bir iktidar geelir inşallah  
 
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