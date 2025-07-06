Otomobil Mudanya Yolu’nda cayır cayır yandı!

Gece saatlerinde Mudanya Yolu, Bursa istikametinde meydana gelen olayda, bir otomobilin motoru bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü aracı durdurup indi. Kısa sürede alevler aracı tamamen sardı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri ulaştı. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı. Kullanılamaz hale gelen otomobilde yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

TIR cayır cayır yandı

İstanbul'da feci yangın: Oto tamirhanede tüm araçlar cayır cayır yandı!