Otomobil Mudanya Yolu’nda cayır cayır yandı!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa’da Mudanya Yolu üzerinde bir otomobil alevlere teslim oldu. Kullanılamaz hale gelen araçta yangının nedeni için inceleme başlatıldı.

Gece saatlerinde Mudanya Yolu, Bursa istikametinde meydana gelen olayda, bir otomobilin motoru bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü aracı durdurup indi. Kısa sürede alevler aracı tamamen sardı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri ulaştı. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı. Kullanılamaz hale gelen otomobilde yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

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Otomobil Mudanya Yolu’nda cayır cayır yandı!

Otomobil Mudanya Yolu’nda cayır cayır yandı!

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