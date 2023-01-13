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Hızını alamayan araç öğrencilerin arasına daldı: 1'i ağır 3 yaralı

Mersin'de bir otomobil hızını alamayarak okuldan çıkan 5 kişilik öğrenci grubunun arasına daldı. Kazada 1'i ağır 3 öğrenci yaralandı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 17:40
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Otomobil öğrencilerin arasına daldı: 3 yaralı

Hızını alamayan araç öğrencilerin arasına daldı: 1'i ağır 3 yaralı
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Mersin'de aşırı süratli bir araç, okuldan çıkan öğrenci grubunun arasına daldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada 1'i ağır 3 öğrenci yaralanırken, sürücü aracını da bırakarak olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Yenişehir ilçesi Afetevler Mahallesi'deki Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi önünde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 01 UB 434 plakalı araç, akşam saatlerinde okuldan çıkan 5 kişilik öğrenci grubunun arasına daldı. 
Kamera görüntülerinden oldukça süratli olduğu görülen araç, kazanın ardından hızını alamayarak yoluna devam ederken, çarptığı öğrenciler yola savruldu. Kazada, 10. sınıf öğrencilerinden 3'ü yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan öğrencilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza sonrası hızını alamayarak devam eden sokağa giren sürücü, daha sonra dönüp olay yerine tekrar geldi. Çevredekilerce durdurularak araçtan indirilen kimliği belirsiz sürücü, bir fırsatını bulup olay yerinden kaçtı.

Kaza, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İzleyenleri dehşete düşüren görüntülerde; okuldan çıkan 5 öğrencinin yolda yaya olarak ilerlerken, karşı yönden süratle gelen aracın öğrencilerin arasına dalarak yola savrulmalarına neden olduğu anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


(Kaynak: İHA)

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