Otomobil ormanlık alana uçtu: 2 yaralı

İHA'nın haberine göre, Edinilen bilgiye göre kaza, Ankara-Bartın karayolu üzerinde meydana geldi. T.U. idaresindeki 06 CAG304 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Olayı gören çevredeki araç sürücüleri 112 Acil Servis ve Çaycuma Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi. Kazada otomobil sürücüsü T.U. ile yanında bulunan N.T. hafif şekilde yaralandı. Yaralıların olay yerinde yapılan tedavilerinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.