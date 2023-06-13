Otomobil ormanlık alana uçtu

İHA'nın haberine göre, kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde meydana geldi. Titreyengöl istikametine seyir halindeki İbrahim Odalı’nın kullandığı 16 AYS 570 plakalı otomobil, Titreyengöl Jandarma kavşağına yaklaştığı sırada, kontrolden çıkaran ormanlık alana uçtu.
2 çam ağacını devirdikten sonra durabilen otomobilin sürücüsü İbrahim Odalı ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ramazan Doğan yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.