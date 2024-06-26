Otomobil park halindeki araçlara çarptı, ortalık savaş alanına döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otomobil park halindeki araçlara çarptı, ortalık savaş alanına döndü

Antalya'nın Serik ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, önce aydınlatma direğine sonra da park halindeki araçlara çarparken, kaza sonucunda 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesi Boğazkent turizm merkezinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Yavuz S.'nin kullandığı 07 BDV 909 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aydınlatma direğine, sonra ise park halindeki araçlara çarptı.

Kaza sonrası ihbar üzerine 112 itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sürücü Yavuz S. araçtan çıkarıldı.

Sürücü, yapılan ilk müdahale sonrası ambulans ile hastaneye sevk edilirken, kaza sonrası inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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