Otomobil park halindeki araçlara ve refüjdeki ağaca çarptı: 2 yaralı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden mezun olan gençlerin bulunduğu araç, hızının kontrolünü kaybederek önce iki park halindeki otomobile, ardından da bir ağaca çarptı. Kazada, araç içerisindeki iki kişi yaralanırken, bir yaya kazayı saniyelerle atlattı.

Olay yerine hızla intikal eden acil servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları hastaneye sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza sonrası, çevredeki esnaf ve vatandaşlar, sıkça kaza yaşanan bu yolda hız kesici kasis yapılması talebinde bulundu. Kazanın gerçekleştiği saat 01.40'ta, A.E.T. idaresindeki 06 BSG 627 plakalı Citroen marka araç, Çatalpınar Kavşağı'ndan Köprübaşı istikametine doğru ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, 25 FE 113 plakalı Hyundai'ye ve ardından 15 NK 950 plakalı Fiat'a çarparak durabildi.

Kazayı gören bekçilerin hızla müdahale etmesi ve olayı yetkililere bildirmesi sayesinde, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine kısa sürede ulaştı. İtfaiye ekipleri, duman çıkan araca müdahale ederken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk yardımının ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Görgü tanığı Ahmet Ö.'nün ifadesine göre, araç hızla gelip virajı alamayınca park halindeki araca ve refüje çarptı. Kazadan saniyelerle kurtulan yayanın şans eseri olay yerinden uzaklaşması, olası bir faciayı önledi. Yetkililer, kazanın ardından bölgede gerekli incelemeleri yaparak, benzer olayların önüne geçmek için tedbirler alacaklarını belirtti.