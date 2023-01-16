﻿Park halindeki tıra ok gibi saplandı

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Zümrütkale Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güneş Ünsal (42) idaresindeki 71 ACR 279 plakalı otomobil, park halindeki 71 FE 042 plakalı tıra arkadan çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HURDAYA DÖNEN OTOMOBİL PARKA ÇEKİLDİ

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan çalışmanın ardından cenaze, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hurdaya dönen otomobil otoparka çekildi. Kaza sebebiyle ulaşıma kapatılan yol ise yeniden trafiğe açıldı. (İHA)