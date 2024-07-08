Otomobil patlaya patlaya yandı

Kaynak: İHA
Otomobil patlaya patlaya yandı

Konya'da seyir halinde olan bir otomobil alev topuna döndü. Aracın patlaya patlaya yanması söndürme çalışmalarını engelledi. Aracı orman arazözü söndürdü.

Beyşehir yönüne hareket halinde olan bir otomobil Belenbaşı mevkiinde bir anda alev aldı. Otomobil sürücüsü yangını fark edince aracını emniyet şeridine çekti. Sürücünün araçtan inmesiyle otomobil alev topuna döndü.

Aracın yandığını görüen diğer araç sürücüleri araçlarındaki yangın tüpleriyle alevleri söndürmek istedi. Anac aracın patlayarak yanması bu girişilmei engelledi.

Araç yangını ihbarı üzerine adrese jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangın adrese gelen bir orman arazözü tarafından yapılan müdahale ile söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

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