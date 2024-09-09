Otomobil plakası takılı traktör ele geçirildi

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Yunus Emre Mahallesi Yaman Sokak’ta boş arazide terkedilmiş şekilde 26 DN 550 plaka sayılı traktörü inceledi.

Yapılan soruşturmalar sonucunda traktör üzerine takılı plakanın 2023 model otomobile çıktığı belirlendi.

Traktör üzerinde yapılan şase kontrolünde traktörün 43 AEY 536 sayılı plakaya çıktığı tespit edildi. Traktörün asıl plakası olan 43 AEY 536 sayılı plakanın trafikten çekme belgeli olduğu öğrenildi. Traktör sahibi H.Ö (45 ) isimli şahsın Polis Merkezi Amirliğinde şüpheli olarak ifadesi alınarak bırakıldı.

Konuyla ilişkili Cumhuriyet Savcısından alınan talimat kapsamında, 26 DN 550 plakanın Bursa Kriminal Polis Laboratuvarına (KPL) gönderilmesi, aynı zamanda plaka sahibi Eskişehir'de ikamet eden Ö. D (38) isimli şahsın müşteki olarak ifadesi alındı.