Otomobil saman yüklü traktöre çarptı

Çorum’un Alaca ilçesinde otomobilin saman yüklü traktöre çapması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Otomobil saman yüklü traktöre çarptı

Kaza, Çorum-Alaca karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere Çorum’dan Alaca istikametine seyir halinde olan Kenan Bolat yönetimindeki otomobil Küre köyü yakınlarda saman yüklü traktörü fark edemeyerek arkadan çarptı.

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Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulansın yanı sıra itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ve sağlık görevlileri tarafından bulundukları yerden çıkardı.

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Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Fadime Bolat, Birsel Bolat, Yasin Bolat ve Muhammed Emin Koçak yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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