Otomobil şarampole devrildi. 1 ölü 6 yaralı

Kahta-Siverek kara yolu Salkımbağı köyü yol ayırımı yakınlarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre B.Ö. yönetimindeki otomobil şarampole devrildi. Kaza sonucu sürücü ve araçtaki 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla Kahta Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Esmer Özdemir (34), burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.