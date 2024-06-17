Otomobil şarampole devrildi. 1 ölü 6 yaralı

Düzenleme: Kaynak: AA
Otomobil şarampole devrildi. 1 ölü 6 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir otomobil şarampole devrildi. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

Kahta-Siverek kara yolu Salkımbağı köyü yol ayırımı yakınlarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre B.Ö. yönetimindeki otomobil şarampole devrildi. Kaza sonucu sürücü ve araçtaki 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla Kahta Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Esmer Özdemir (34), burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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