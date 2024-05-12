Otomobil şarampole devrildi: 1’i çocuk 2 ölü

Yıldızeli ilçesi Tat köyü yakınlarında meydana gelen olayda, 44 yaşındaki M.A. kontrolündeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Gerçekleşen kazada, araçta bulunan Ş.A. (68), A.H.A. (4), H.H.A. (8), S.A. (10), V.A. (32) ile Ş.A. (67) yaralandı.

Kazaya tanıklık eden vatandaşların ihbarı üzerine, yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, Ş.A. kaldırıldığı Numune Hastanesi’nde, S.A. ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan H.H.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.