Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Bilecik'te seyir halindeyken otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik'in Gölpazarı İlçesinde meydana geldi. İlçe merkezinden Keskin Köyü istikametine seyreden11 AG 171 plakalı otomobil sürücüsü Mahmut A., (66) su deposu mevkiinde bir anca aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu. Yaşanan trafik kazasında araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Vildan A. (65) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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