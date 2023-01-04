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Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Adıyaman'da bir otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 17:18
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Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanmasıyla sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta-Diyarbakır yolunun 7. Kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Ozan E. (30) yönetimindeki 02 AT 216 plakalı Fiat marka otomobil kontrolden çıkmasıyla takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Ozan E. ve araçta bulunan Nursena E. (5), Nazlı E. (24) ve Esila E. (1) yaralandı. Vatandaşların ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri tarafından yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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