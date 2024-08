Otomobil satışları ilk 7 ayda artış gösterdi

Otomobil satışları arttı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği ODMD 2024 yılı Ocak-Temmuz dönemi otomobil ve hafif ticari pazarında satış verilerini açıkladı. Buna göre otomobil ve hafif ticari araç pazarında yıllık bazda yüzde 0,1 artışla 672 bin 18 satış gerçekleşti.

Otomobil satışları ilk 7 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artış gösterdi. Böylece toplam otombil satışı 563 bin 351 adete ulaştı. Ülke genelinde hafif ticari araç satışları ise yüzde 11,1 geriledi ve 135 bin 667 adete düştü.

TEMMUZDA ARAÇ SATIŞI DÜŞTÜ

ODMD rakamlarına göre temmuz ayında ise otomobil ve hafif ticari araç satış sayısı yıllık bazda yüzde 17,5 azalış gösterdi. Toplam satış 94 bin 37 olarak kayıt altına alındı.

Temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre otomobil satışları yüzde 16,4 azalarak 73 bin 396 adede, hafif ticari araç satışları ise yüzde 22,2 gerileyerek 20 bin 641 adede düştü.

10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlarına kıyasla otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 43,2 arttı. Artış oranı otomobilde yüzde 43,8, hafif ticari araçta yüzde 41,1 oldu.

C SEGMENTİ ARAÇLAR İLK SIRADA

C segmenti otomobiller 298 bin 779 satış ve yüzde 55,7 payla ilk sıradaAçıklamaya göre, ocak-temmuz döneminde pazarın yüzde 87,3'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmenti araçlar oluşturdu. C segmenti otomobillerin pazar payı 298 bin 779 satışla yüzde 55,7, B segmenti otomobillerin payı ise 166 bin 928 satışla yüzde 31,1 olarak kayıtlara geçti.

Satışlar araç gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen gövde tipi 296 bin 786 satış ve yüzde 55,3 payla SUV otomobiller oldu. Bu araçları, yüzde 26,3 pay ve 141 bin 195 adet satışla sedan, yüzde 17,2 pay ve 92 bin 253 satışla H/B otomobiller takip etti.

Pazarda, benzinli otomobil satışları 349 bin 583 satışla yüzde 65,2, hibrit otomobiller 79 bin 525 satışla yüzde 14,8, dizel otomobiller 58 bin 334 satışla yüzde 10,9, elektrikli otomobiller 45 bin 342 satışla yüzde 8,5 ve otogazlı otomobiller 3 bin 567 satışla yüzde 0,7 paya sahip oldu.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PAZARI

Elektrikli otomobil pazarına elektrik motor gücüne göre bakıldığında, 160 kilovatın altındaki elektrikli otomobillerin satışı yüzde 186 arttı (pazar payı yüzde 7,1) 160 kilovatın üzerindeki elektrikli otomobillerin satışı da yüzde 10,5 artış (pazar payı yüzde 1,3) gösterdi.

1600cc altındaki otomobillerin satışı yüzde 7,6, 1600-2000cc aralığındaki otomobillerin satışı yüzde 0,4, 2000cc üstü otomobillerin satışları yüzde 4,5 azaldı.

Otomatik şanzımanlı otomobillerin pazar payı 485 bin 96 araçla yüzde 90,4, manuel şanzımanlı otomobillerin pazar payı ise 51 bin 255 araçla yüzde 9,6 olarak hesaplandı.

Van gövde tipi (yüzde 72,1 pay) 97 bin 763 satışla en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi (yüzde 15,1 pay) 20 bin 450 satışla ikinci sırada yer aldı.