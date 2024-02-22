Otomobil satışları yeniden canlandı. Nedeni belli oldu

Yükselen faiz oranları, yüksek kur ve ekonomik kriz yaşam standartlarını düşürüyor. Vatandaş temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldi. Kredi kartlarına gelen sınırlamalar ve bankaların yüksek faiz oranları vatandaşı bu süreçte daha da zorluyor.

Gelen kısıtlamalara rağmen esnaflar kılıfına uygun yöntemlerle satışlarını artırmaya çalışıyor. Galericiler ise taksit sınırlamalarına ve yüksek faiz oranına karşı yeni bir taktik geliştirdi.

Eskiden çokça yaygın olan senetli satış yeniden gündeme geldi. Galericiler senetle satış ile peşinata göre faiz oranlarını belirliyor.

Betül Alakent’in haberine göre, Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele kapsamında bankacılık sektörünün kredilerine getirdiği sınırlamalar ve yükselen faizler piyasada senet devrini yeniden gündeme getirdi.

Taşıt kredisinde faizler geçtiğimiz bir haftada yüzde 7.89 artışla 47.93'e yükseldi. Yüksek faiz olmasına rağmen ve bankaların kredi vermemesi de ikinci el satışlarda ve ticari araçlarda senetli satışları artırdı.

Sektör temsilcileri, kredi musluklarının kısıtlanmasıyla insanların alternatif yol aradığını söyleyerek, "Kredi bulamayan ancak işi için araç almak zorunda olanlar senede yöneldi. Evini ya da işini ipotek gösteren dahi var" dedi.

FAİZ BANKAYI AŞTI

Senetle satışlar online sitelerin satışlarına dahi yansıdı. Hatta İSTOÇ'ta yer alan Galericiler Sitesi'ndeki bazı dükkânların camlarına senetle satış yapıldığına dair ilanlar astı. İlan başlıklarında "Senetleçekle" satış yapılır ibareleri yer aldı.

FAİZ ORANALRINI YÜZDE YÜZE ÇIKARANLAR VAR

Ortalama 24 ay vadeli senetlerde genellikle aracın yüzde 50'si peşinat olarak isteniyor. Kalan yüzde 50'lik ödeme için de kimi galeri yüzde 50, kimi galeri ise yüzde 60 faiz oranı işletiyor.

Eğer peşinat araç fiyatının yüzde 20'lerindeyse senetle ödenecek tutarda yüzde 100'e kadar faiz uygulayanlar bile oluyor.

Bazı galeriler de senetle satış yapacağı kişiden KKB puanı istiyor. Mesela 2014 model 928 bin TL'lik bir aracın ilanında, şu yazıyor: "Erken ödeme ve kapamada geriye kalan ayların komple vade farkı silinir. Borç bitmeden aracı geri bize satabilir ya da takas yolu ile model yükseltip, düşürebilirsiniz. Vadeli satışlarda yüzde 20 peşinatla 1.250 üstü KKB puanı olanlara özel 24 ay senetle satış yapılmaktadır. Puanı düşük olanlarda yüzde 30 peşinatla, kalanı 24 aya kadar senetli taksitli olabilmektedir."

İSTOÇ'ta faaliyet gösteren bir başka galerici de, kredilerde yaşanan daralma sebeiyle ikinci el araç satışlarının da gerilediğini söyleyerek, şunları anlattı: "Üç aydır araç fiyatları geriledi ancak satışlarımız yüzde 50'den fazla düştü.

Senetle satışlar biraz piyasayı hareketlendirdi. 24 ay taksit yapıyoruz. Bazı galerilerde çek de var ancak kabul etmiyoruz. Faiz oranı peşinata göre değişiyor. Eğer aracın yüzde 70'i peşin kalan yüzde 30'una senet istiyorsa zaten faiz oranında da yardımcı oluyoruz ancak banka faizlerinin altına inemeyiz."