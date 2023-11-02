Otomobil satışlarında ekim ayı rekoru

Otomobil ve hafif ticari araç satışı bu yılın ekim ayında 100 bini aşarak ekim ayları bazında rekor kırıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Otomobil satışlarında ekim ayı rekoru

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, bu yılın ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı ekim ayına göre yüzde 55,4 artarak 101 bin 367 adet oldu. Kaydedilen bu rakam ekim ayları bazında rekor olarak izlendi.

Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,1 artarak 82 bin 611 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 5,5 artarak 18 bin 756 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 55,7 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 64,9 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 25,2 arttı.

SATIŞLAR 1 MİLYONA DAYANDI

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,7 oranında artarak 958 bin 942 adet olarak gerçekleşti. Böylelikle 2023 yılı şimdiden önceki 6 yılda kaydedilen yıllık satış rakamını geride bıraktı.

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre yüzde 67,8 oranında artarak 749 bin 501 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 50,6 artarak 209 bin 441 adet oldu.

Ekim ayı itibariyle 12 aylık satışlar 1 milyon 156 bin 473 oldu.

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