Otomobil satışlarında yeni dönem! e-Devlet’ten yapılacak artık zorunlu olacak

Tüketiciyi yanıltan sahte emlak ilanlarının önüne geçmek için hazırlanan doğrulanmış ilan uygulaması, ocak ayından itibaren zorunlu olacak. Bu uygulama otomobil satışlarında da devreye girecek.

ONAYLANMIŞ KİŞİLER İLAN VEREBİLECEK

Uygulamayla birlikte, sadece TC kimlik numarası onaylanmış kişiler ve yetki belgesi olan firmalar ilan verebilecek.

Konut ilanı verecek kişilerin ise e-ilan sitesine girmeden, e-Devlet üzerinden konutunu seçip, oradan açılan pencereye hangi emlakçıya ilan verecekse onun bilgi numaralarını girerek yetki vermesi gerekiyor.

UYGULAMA ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, “Bu sistemi aynı şekilde otomobilde de başlatıyoruz. e-Devlet üzerinden girerek sahip olduğunuz aracın, ilanını vermekle ilgili bir çalışmamız var. O da bitmek üzere, önümüzdeki aylarda yürürlüğe girecek” dedi.

Gürcan, otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısı oluşturmaya yönelik çalışmaların süreceğini de sözlerine ekledi.