Otomobil su kanalına düştü: 4’ü çocuk 6 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otomobil su kanalına düştü: 4’ü çocuk 6 yaralı

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil su kanalına düştü. Kazada araçta bulunan 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Otomobil su kanalına düştü: 4’ü çocuk 6 yaralı

Niğde merkeze bağlı Çayırlı köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil su kanalına düştü. Kazada araçta bulunan 4’ü çocuk 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Öğle saatlerinde Çayırlı köyünde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre Himmetli köyünden Dündarlı beldesine seyir halinde olduğu öğrenilen Rabia E. (23) yönetimindeki 51 ABU 480 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü.

Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Kazada yaralanan sürücü Rabia E. Semiha Ö. (43), Ümmügülsüm Ö. (16), Sudenaz Ö. (9), Umut Ali E. (1) ve Hicran Asel E. (6) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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