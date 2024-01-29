Otomobil su kanalına düştü

Kaza, Sinop'un Boyabat yolunda meydana geldi.
60 yalındaki İ.Y. idaresinde bulunan hafif ticari araç Sinop istikametinde seyir halindeyken sürücünün hakimiyetinden çıktı ve savrularak yolun sağ tarafında bulunan yağmur suyu kanalına uçtu.
Sulama kanalına düşen aracın kazasında sürücü yaralandı.
İhbarlar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücüsü İ.Y.'nin yaralı olduğunu anlayarak ambulansla Boyabat Devlet hastanesine kaldırdı.
İ.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.