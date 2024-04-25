Otomobil takla attı: 1 ölü 4 yaralı

Kaynak: İHA
Otomobil takla attı: 1 ölü 4 yaralı
Isparta'da direksiyon hakimiyetinden çıkan otomobil takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Beydere köyü Eğirdir-Senirkent karayolunda oldu. 20 yaşındaki A.K idaresinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar attı.

Kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 61 yaşındaki V.Ö, 27 yaşındaki A.Ö., 39 yaşındaki S.K., 66 yaşındaki Fatma Kul yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti.

Gelen ihbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Eğirdir Kemik Eklem Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Fatma Kul burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

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