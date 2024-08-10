Otomobil takla attı

Adıyaman'ın Gölbaşı-Gaziantep karayolu üzerindeki Çelik Köyü mevkiinde kaza yaşandı. Kazada, Mehmet Yalçınkaya'nın kullandığı 02 ABC 405 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atarak şarampole devrildi.

Sürücü Mehmet Yalçınkaya ve yanındaki yolcu Ali İhsan Kaya yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Mehmet Yalçınkaya'nın sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Ayrıca, Mehmet Yalçınkaya'nın AKP Gölbaşı İlçe Başkanı Mahmut Yalçınkaya'nın kardeşi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam etmektedir.