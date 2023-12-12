Otomobil tamircisi çapraz ateş kurbanı

Gaziantep’te gece vakti çapraz ateşe maruz kalan otomobil tamircisi 24 yaşındaki Yusuf Yaylabaş, olay yerinde yaşamını yitirdi.

KAYNAK: İHA
Otomobil tamircisi çapraz ateş kurbanı

İHA'nın haberine göre, olay, gece yarısı 00.30 civarında Şehitkamil ilçesinin İncili Kaya Mahallesi’nde gerçekleşti. 24 yaşındaki araba tamircisi Yusuf Yaylabaş, gece geç saatte bilinmeyen bir sebeple düşmanları tarafından kurşun yağmuruna tutularak saldırıya uğradı.

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde 24 yaşındaki Yaylabaş’ın öldüğünü tespit etti. Yusuf Yaylabaş’ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemlerden sonra Akça Köy Aile Mezarlığı’na gömülmek üzere ailesine verildi.

Diğer yandan olaydan sonra firar eden şüphelileri yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. 8 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

capraz.jpg

aw096728-01.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 177. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 177. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Kurye katili Somali Cumhurbaşkanının oğlu silah tüccarı mı?
Kurye katili Somali Cumhurbaşkanının oğlu silah tüccarı mı?
Şansal Büyüka 'Bu kadar aptal mıyız' dedi Türk futbolundaki skandalları tek tek sıraladı. TFF'ye tarihi çağrı yaptı
Şansal Büyüka 'Bu kadar aptal mıyız' dedi Türk futbolundaki skandalları tek tek sıraladı. TFF'ye tarihi çağrı yaptı
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Süper Lig'de hakemler maça çıkmayacak. Son dakika
Süper Lig'de hakemler maça çıkmayacak. Son dakika
Son Haberler
Japon ordusundaki cinsel saldırı skandalında 3 eski askere hapis cezası Dünya
Japon ordusundaki cinsel saldırı skandalında 3 eski askere hapis cezası
Kızılderili reisi şef Joseph'in 119 yıl önce Büyükekşi için söylediklerini Sedat Kaya açıkladı Spor
Kızılderili reisi şef Joseph'in 119 yıl önce Büyükekşi için söylediklerini Sedat Kaya açıkladı
Fatih Altaylı ortaya çıkardı. Faruk Koca'ya AKP'li diye TFF bakın ne yapmış Spor
Fatih Altaylı ortaya çıkardı. Faruk Koca'ya AKP'li diye TFF bakın ne yapmış
Felç riskine tıpa önlemi Sağlık
Felç riskine tıpa önlemi
Türk kadın gezgin gittiği ülkede tacize uğradı. İşte dehşet anları Gündem
Türk kadın gezgin gittiği ülkede tacize uğradı. İşte dehşet anları
Fe için gereken 6 besin Sağlık
Fe için gereken 6 besin
Uyanıklık yapan ev sahipleri yanacak. Tüm kiracılar için emsal karar Gündem
Uyanıklık yapan ev sahipleri yanacak. Tüm kiracılar için emsal karar