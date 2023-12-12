Otomobil tamircisi çapraz ateş kurbanı

İHA'nın haberine göre, olay, gece yarısı 00.30 civarında Şehitkamil ilçesinin İncili Kaya Mahallesi’nde gerçekleşti. 24 yaşındaki araba tamircisi Yusuf Yaylabaş, gece geç saatte bilinmeyen bir sebeple düşmanları tarafından kurşun yağmuruna tutularak saldırıya uğradı.

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde 24 yaşındaki Yaylabaş’ın öldüğünü tespit etti. Yusuf Yaylabaş’ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemlerden sonra Akça Köy Aile Mezarlığı’na gömülmek üzere ailesine verildi.

Diğer yandan olaydan sonra firar eden şüphelileri yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. 8 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.