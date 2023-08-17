Otomobil ticari taksiye çarpıp kaçtı

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Haramidere bağlantı yolunda, bir otomobilin ticari taksiye çarptığı kazada 1 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

KAYNAK: İHA
Otomobil ticari taksiye çarpıp kaçtı

Kaza, akşam saatlerinde Esenyurt Haramidere bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 35 S 8533 plakalı araç sürücüsü bilinmeyen, Ferhat B. kontrolündeki 34 THB 17 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı.

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Kaza sonrası taksi, bariyere çarparak durabilirken çarpan otomobil ise olay yerinden kaçtı. Sürücü Ferhat B. kazayı yara almadan atlatırken, araçtaki arkadaşı Mustafa Ç. ağır yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Ç., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Polis ekipleri kaza yerine dubalar koyarak önlem aldı. Aracın çekici ile kaldırılmasının ardından trafik yoğunluğu normale döndü. Kazada çarpıp kaçan aracın düşen plakası olay yerinde bulunurken ekiplerin kaçan şahsı yakalama çalışmaları sürüyor.

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