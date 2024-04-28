Otomobil traktöre çarptı: 2 yaralı

Yenice ilçesi Davutköy Göleti yakınlarında gerçekleşen kazada, Çan’a seyir halinde olan Halil Arıcı kontrolündeki otomobil, Hüseyin Köse kontrolündeki traktöre arkadan çarptı. Kazaya tanıklık eden vatandaşların ihbarı sonucunda, olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.