Otomobil ve ev almak isteyenlere kötü haber. Konut kredisi alan da yok veren banka da

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Otomobil ve ev almak isteyenlere kötü haber. Konut kredisi alan da yok veren banka da
Konut kredileri sektörde yılsonuna göre sadece yüzde 1,3 artış gösterirken, konut kredilerinin en büyük kullandırıcısı olan kamu mevduat bankalarında yüzde 5 gerileme gösterdi.

Son zamanlarda oldukça yüksek seviyede olan taşıt ve konut kredi faizi sonrasında bankacılık sektöründe kredi kullandırımı durma noktasına geldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu haftalık verileri çerçevesinde 19 Nisan itibariyle konut kredileri sektörde 2024 sonuna göre sadece yüzde 1,3 artış gösterirken, konut kredilerinin en büyük kullandırıcısı olan kamu mevduat bankalarında yüzde 5 gerileme kaydetti.

TAŞIT KRESİNDE DURUM

Taşıt kredileri ise tüm sektörde 2024 sonuna göre yüzde 3,6 düşerken, kamu mevduat bankalarındaki kayıp yüzde 11,9 ile birinci sırada yerdi.

19 Nisan haftasında konut kredi faizi 0.84 puan artış göstererek yüzde 44,94 düzeyindeyken, taşıt kredi faizi ise 1 haftada 33.27 puan gerileyerek yüzde 23,76’ya düştü. Bu düşüş talep tarafına yansımadı.

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Kamu mevduat bankaları konut kredilerinde yüzde 56,1’lik pay oranına sahip. En çok konut kredisi bakiyesi kamu mevduat bankalar arasında bulunuyor.

Kamu mevduat bankalarında2024’te 262 milyar 114 milyon TL olan konut kredisi hacmi 19 Nisan’da 249 milyar 222 milyon TL’ye geriledi.

Bu yüzde 4,9’luk yani 12.9 milyar TL’lik kayıp yaşandığını ifade ediyor. Konut kredi hacminin yüzde 23,6’sını oluşturan yerli özel mevduat bankalarında 2023 sonuna göre konut kredisinde büyüme 14.1 milyar TL, yüzde 10,6’sını oluşturan yabancı mevduat bankalarında ise 3.9 milyar TL’lik artış gözlemlendi.

Yerli özel mevduat bankalarının konut kredisi bakiyesi 104 milyar 940 milyon TL, yabancı mevduat bankalarında ise 47 milyar 6 milyon TL düzeyinde bulunuyor.

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