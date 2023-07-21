Otomobil ve tırın karıştığı korkunç kazada kahreden tesadüf

Kaza saat 01.20 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Bayram Uras (41) yönetimindeki 16 PF 600 plakalı otomobil, aynı yöne seyrederken yakıt istasyonuna giriş yapmak için yavaşlayan sürücü Uğur Can Uras (22) yönetimindeki 16 KNA 49 plakalı tıra arkadan çarpıp altına girdi.

Kaza sonucu sürücü ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112'ye bildirdiler. Kaza yerine 112, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

KURTARMA SEFERBERLİĞİ

Ekipler otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiler.

Kurtarılan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAHREDEN TESADÜF

Kazanın ardından ölen sürücünün amcasının oğlu olduğu öğrenilen tırın sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza anı yakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ölen sürücünün cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.