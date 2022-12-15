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Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Çorum'da bir otomobil, seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarptı. Kazada yaşlı kadın hayatını kaybetti. 

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 16:43
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Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarptı

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
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Çorum'da yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaşlı kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza Akşemsettin Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ekrem S. (29) yönetimindeki 05 BD 649 plakalı otomobil seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmeye çalışan 67 yaşındaki Sariye Ceylan'a çarptı. Talihsiz kadın çarpmanın etkisi ile ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sariye Ceylan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşlı kadına çarpan sürücü Ekrem S. ise olaydan sonra gözaltına alındı.

Olay ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.


(Kaynak: İHA)

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