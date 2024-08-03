Otomobilde yılan avı

Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi 361. Sokak üzerinde vatandaşlar, ‘araca yılan girdi' ihbarı yaptı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan ekipler, dakikalarca 06 DS 7739 plakalı araçta görüldüğü söylenen yılanı aradı. O anda çevrede oluşan kalabalık ise çalışmaları pür dikkat izledi. Ekiplerin uğraşı sonuç vermedi, araçta yılan bulunamadı.

Olayı anlatan Gülderen Köprücü isimli vatandaş, “Araç sahibi siyah bir yılan gördüğünü söyledi. Bizde o esnada aracı kontrol ederken, kaputun altında yılanı gördük. Ama maalesef yakalayamadık ve durumu ekiplere bildirdik” dedi.