Otomobildeki zulayı polis köpeği patlattı

Kaynak: İHA
Otomobildeki zulayı polis köpeği patlattı

Afyonkarahisar’da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir otomobilin gizli bölmesindeki 4 kilo 300 gram esrarı polis köpeği buldu.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2024 yılının en büyük uyuşturucu operasyonlarından birine imza attı.

Kent girişinde uygulama yapan ekipler durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurarak eğitimli narkotik köpeğiyle arama yaptı.

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Aramada narkotik köpeği otomobilin arka çamurluk kısmına tepki verdi. Ekipler ardından aracın bagaj kısmından çamurluk kapağını açınca paketler halinde içeriye zulalanmış 4 kilo 300 gram uyuşturucu buldu.

Olayın ardından araçta bulunan S.Ö., Y.İ. ve M.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıslardan S.Ö., savcılık sorgusu sonrası serbest bırakılırken, Y.İ. ve M.B. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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