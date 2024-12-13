Otomobilden uyuşturucu ve kesici aletler çıktı: 3 tutuklama

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Boyabat ilçesinde durumundan şüphelenilerek bir otomobil durduruldu.

Durdurulan bir otomobil ve otomobil içerisinde bulunan 3 şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 98.16 gram sentetik kannabionid bonzai maddesi, 6.32 gram metamfetamin maddesi, 4.15 gram sentetik kannabinoid bonzai ham maddesi, 2 adet bıçak, 1 adet muşta ele geçirildi.

Şüpheli 3 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.