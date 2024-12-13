Otomobilden uyuşturucu ve kesici aletler çıktı: 3 tutuklama

Kaynak: İHA
Otomobilden uyuşturucu ve kesici aletler çıktı: 3 tutuklama

Sinop'un Boyabat ilçesinde şüphe üzerinde durdurulan otomobilde uyuşturucu ve kesici aletler ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Boyabat ilçesinde durumundan şüphelenilerek bir otomobil durduruldu.

Durdurulan bir otomobil ve otomobil içerisinde bulunan 3 şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 98.16 gram sentetik kannabionid bonzai maddesi, 6.32 gram metamfetamin maddesi, 4.15 gram sentetik kannabinoid bonzai ham maddesi, 2 adet bıçak, 1 adet muşta ele geçirildi.

Şüpheli 3 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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