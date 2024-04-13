Otomobile çarpan hafif ticari araç yeşil alana savruldu: 3 yaralı

Kaza, saat 12.30 civarında, D-100 karayolu üzerindeki Gümüşpınar Kavşağı’nda gerçekleşti. Ankara yönüne gitmekte olan 34 AED 656 plakalı otomobil, Sezgin Sağlam yönetimindeyken, yol kenarındaki dinlenme tesisinden ana yola çıkan 34 EIS 542 plakalı hafif ticari araca, Ender Özdemir yönetimindeyken çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç, kavşaktaki yeşil alana savruldu. Sürücüler Sezgin Sağlam ve Ender Özdemir ile otomobilde bulunan Emirhan Kavi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ettikten sonra onları Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.