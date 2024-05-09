Otomobile çarpan motosiklette bulunan iki genç öldü

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Zekeriya Akhan idaresindeki motosiklet, Acıpayam Bulvarı’nda seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen midibüsü geçmeye çalıştı.

Hatalı sollama yapan genç, önüne çıkan Veli Çakmak hakimiyetindeki araca arkasından çarptı.

Akhan, çarpmanın etkisiyle arkasında bulunan arkadaşı Rahman Çabuk ile yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralı gençler hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilen Rahman Çabuk ve Zekeriya Akhan, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatlarını kaybetti.

Öte yandan kaza anı, motosikletin çarptığı otomobilde yer alan bir kişi tarafından cep telefonu kaydedildi.