Otomobile çarpan motosiklette bulunan iki genç öldü

Kaynak: İHA
Otomobile çarpan motosiklette bulunan iki genç öldü
Denizli’de hatalı sollama yaptığı sırada önüne çıkan araca arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ile arkadaşı hayatını kaybetti.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Zekeriya Akhan idaresindeki motosiklet, Acıpayam Bulvarı’nda seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen midibüsü geçmeye çalıştı.

Hatalı sollama yapan genç, önüne çıkan Veli Çakmak hakimiyetindeki araca arkasından çarptı.

Akhan, çarpmanın etkisiyle arkasında bulunan arkadaşı Rahman Çabuk ile yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralı gençler hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilen Rahman Çabuk ve Zekeriya Akhan, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatlarını kaybetti.

Öte yandan kaza anı, motosikletin çarptığı otomobilde yer alan bir kişi tarafından cep telefonu kaydedildi.

aw199859-01.jpg

aw199859-02.jpg

aw199859-03.jpg

aw199859-04.jpg

aw199859-05.jpg

aw199859-06.jpg

aw199859-07.jpg

aw199859-08.jpg

aw199859-09.jpg

aw199859-10.jpg

Son Haberler
Beşiktaş'tan Kadıköy'e gitmek isteyen genç kadına taksiciden 'yok artık' dedirten teklif Gündem
Beşiktaş'tan Kadıköy'e gitmek isteyen genç kadına taksiciden 'yok artık' dedirten teklif
3 tekerlekli bisiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı Yerel Haberler
3 tekerlekli bisiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı
Afla salınan katil ortaya çıktı. Halk korkudan uyuyamıyor Dünya
Afla salınan katil ortaya çıktı. Halk korkudan uyuyamıyor
Polonyalı turisti Pamukkale’de unutup Salda’ya gittiler Yaşam
Polonyalı turisti Pamukkale’de unutup Salda’ya gittiler
Rusya’da petrol depolama tesisine İHA saldırısı Dünya
Rusya’da petrol depolama tesisine İHA saldırısı
Biyolojik kaçakçılara rekor ceza: Yasak olmasına rağmen topladılar Yaşam
Biyolojik kaçakçılara rekor ceza: Yasak olmasına rağmen topladılar