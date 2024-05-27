Otomobile giren yılanı gazla çıkardılar

Karbondioksit gazı sıkıldıktan otomobilden kendiliğinden çıkan yılan doğaya salındı.
Hatipköy Mahallesi'nde otomobilinin içine yılan girdiğini gören sürücü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nı arayarak yardım istedi. İtfaiye ekipleri yaptıkları incelemede yılanın motora girdiğini belirledi. Yılan girdiği yerden sıkılan karbondioksit gazı sayesinde dışarı çıktı. Karbondioksit gazının sıkılmasının ardından otomobilin plaka kısmından kendiliğinden sarkan yılan, doğaya bırakıldı.
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