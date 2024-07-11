Otomobile tutunup patenle kaydılar. Sürücüye ceza geldi

Kaynak: İHA
Otomobile tutunup patenle kaydılar. Sürücüye ceza geldi

İstanbul Beylikdüzü’nde patenli 2 çocuk bir arabaya tutunarak kaydı. Polis ekipleri araç sürücüsüne para cezası verdi.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi Kışla Caddesi'nde bir otomobile tutunarak ilerleyen patenli çocuklar yürekleri ağza getirdi. 'Pes artık' dedirten tehlikeli anların sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sonu otomobil sürücüsü V.G.P. tespit edilerek yakalandı. V.G.P. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun “Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili diğer kurallara uymamak” maddesine göre 690 TL cezai işlem uygulandı.

aw244896-01.jpg

Son Haberler
Spor Bakanı Servet Yardımcı'yı aradı mı? Candaş Tolga Işık TFF'deki büyük rezilliği açıkladı Spor
Spor Bakanı Servet Yardımcı'yı aradı mı? Candaş Tolga Işık TFF'deki büyük rezilliği açıkladı
Fenerbahçe'de ayrılık depremi Spor
Fenerbahçe'de ayrılık depremi
Piyasanın beklediği haber geldi. Altında ibre bir anda yön değiştirdi Ekonomi
Piyasanın beklediği haber geldi. Altında ibre bir anda yön değiştirdi
Şırnak'ta anız yangını: 7 saatte söndürüldü 100 dönüm zarar gördü Gündem
Şırnak'ta anız yangını: 7 saatte söndürüldü 100 dönüm zarar gördü
81 ilde tüm ulaşım kartları iptal edilecek. Uzman isim açıkladı Gündem
81 ilde tüm ulaşım kartları iptal edilecek. Uzman isim açıkladı
Hatay’da motosikletli polislerden kas hastası Ali’ye doğum günü sürprizi Gündem
Hatay’da motosikletli polislerden kas hastası Ali’ye doğum günü sürprizi
Olimpiyatlarda kaç madalya alacağımızı açıkladı Spor
Olimpiyatlarda kaç madalya alacağımızı açıkladı