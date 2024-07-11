Otomobile tutunup patenle kaydılar. Sürücüye ceza geldi

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi Kışla Caddesi'nde bir otomobile tutunarak ilerleyen patenli çocuklar yürekleri ağza getirdi. 'Pes artık' dedirten tehlikeli anların sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sonu otomobil sürücüsü V.G.P. tespit edilerek yakalandı. V.G.P. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun “Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili diğer kurallara uymamak” maddesine göre 690 TL cezai işlem uygulandı.