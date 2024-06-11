Otomobili denize düşen sürücü ölümden döndü

Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi sahilinde meydan gelen olayda, edinilen bilgilere göre A.A. idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak denize düştü.

Kaza sonucu otomobil suya batarken, araç içerisindeki otomobilin sürücüsü, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan sürücü, daha sonra Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil ise vinç ve çekici yardımıyla denizden çıkarıldı.