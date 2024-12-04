Otomobili kundakladı kameralara yakalandı

Kaynak: İHA
Otomobili kundakladı kameralara yakalandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde park halindeki bir otomobil kundaklandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa Eyyübiye ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinde meydana geldi. Park halindeki Nurullah S.'ye ait 63 AHH 071 plakalı otomobil kimliği belirsiz kişi tarafından ateşe verildi. Aracın yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

aw343363-01.jpg

İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken araçta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri aracı kundaklayan kişinin kimliğinin tespit edilerek yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

aw343363-02.jpg​​​​​​​

Şüphelinin aracı kundaklama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

aw343363-03.jpg

​​​​​​​aw343363-05.jpgaw343363-04.jpg​​​​​​​

Son Haberler
Ünlü TV kanalının satışı son anda iptal oldu
Ünlü TV kanalının satışı son anda iptal oldu
Köpeğe çarpıp gitti belediye çalışanları imdadına yetişti
Köpeğe çarpıp gitti belediye çalışanları imdadına yetişti
Futbol tarhinin en sadık 15 oyuncusu
Futbol tarhinin en sadık 15 oyuncusu
Galatasaray’ın transfer listesindeki oyuncuyu ölümle tehdit ettiler
Galatasaray’ın transfer listesindeki oyuncuyu ölümle tehdit ettiler
Yaralı domuz ve kurtlar fotokapanda
Yaralı domuz ve kurtlar fotokapanda