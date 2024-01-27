Otomobilin aynasını kıran motosikletli takla attı. Etme bulma dünyası sözü gerçek oldu

Kaynak: DHA
Otomobilin aynasını kıran motosikletli takla attı. Etme bulma dünyası sözü gerçek oldu
İstanbul Kağıthane'de bir otomobilin dikiz aynasını kırıp sürmeye devam eden motosikletli, saniyeler sonra önündeki araca çarparak takla attı.

Kağıthane TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan otomobilin aynasını eliyle vurup kıran motosikletli, önündeki taksiye çarparak takla attı. Kaza anı araç kamerasına anbean yansıdı.

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Olay, 23 Ocak Salı günü saat 13.00 civarında yaşandı. TEM Otoyolu Kağıthane mevkiinde ilerleyen motosiklet sürücüsü aynı yönde seyreden otomobile yaklaştı ve bilinmeyen sebeple aynasına eliyle vurarak kırdı.

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Saniyeler sonra ise motosiklet sürücüsü önündeki taksiye çarparak takla attı. Yere savrulan motosiklet sürücüsü arkadan gelen otomobil sürücüsünün fren yapmasıyla aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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Panikle ayağı kalkan motosikletli, yoldan çıkarak hızla emniyet şeridine yanaştı. Yaşananlar, saniye saniye araç kamerasıyla kaydedildi.

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