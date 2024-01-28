Otomobilin bagajına bile kaçak göçmen sakladılar

Osmaniye'de polis uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan otomobilden kaçak göçmen fışkırdı. Bagaja bile kaçak göçmen sakladıkları ortaya çıktı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bir dinlenme tesisi önünde uygulama noktası kurdu, otomobiller tek tek arandı.

Şüphe üzerine bir otomobil durduruldu, kimlik soruldu, tabii ki hiçbirinden kimlik çıkmadı. Bu arada polisler otomobil arka kısmından sesler geldiğini duyunca hemen bagajı açtı. Oradan da bir Suriyeli kaçak göçmen çıktı.

Suriyeli kaçaklar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresı Müdürlüğü'ne gönderildi. Kaçak göçmenleri taşıyan Mustafa I ise sevk edildiği adliyede 'göçmen kaçakçılğı' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.