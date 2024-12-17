Otomobilin çarpıp kaçtığı bisikletli yaşamını yitirdi

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı Küçükbölcek Mahallesi kavşağında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu bir kişi bisikletiyle Cumhuriyet Bulvarı üzerinden Atatürk Bulvarı istikametine seyir halindeyken, aynı yönde ilerleyen bir otomobil bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü ve bisiklet, yaklaşık 100 metre boyunca otomobilin altında sürüklendi.

Sürüklenen bisiklet ve sürücü yolun sağ tarafına fırlayarak durdu. Çarpan otomobilin plakası tespit edilemezken, sürücü kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

Kazayı fark eden mahalle sakinleri, sesleri duyarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı ancak hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, bisikletin tanınmaz hale geldiği, sürücünün yola savrulan ayakkabısı ve bisikletinin tekeri dikkat çekti. Bisiklet sürücüsünün kimliği belirlenemedi, ancak yabancı uyruklu olduğu tespit edildi. Cenaze, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Polis, kazaya karışan otomobilin sürücüsünü bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.