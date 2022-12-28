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Otomobilin çarptığı çocuk kurtarılamadı

Malatya’da seyir halinde otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki çocuğa çarptı. Kazada çocuk  hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 10:56
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Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı çocuk kurtarılamadı
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Malatya’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu Sancaktar Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. 

İddiaya göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan M.G. idaresindeki 34 EEH 463 plakalı Mercedes marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Suriye uyruklu Diyaaddin Naciye’ye çarptı. Kazada aracın altında sıkışan çocuk ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Diyaaddin Naciye kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi’nde hayatını kaybetti.
Araç sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

 

(Kaynak: İHA)

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